Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

Son dakika spor haberi: Yeni sezon için çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho getirildi. Portekizli çalıştırıcıya görkemli bir tören düzenleyen sarı-lacivertlilerde sıra transfere geldi. Önemli yıldızları gündemine alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun istediği 3 yıldız belli oldu. Deneyimli hocanın eski öğrencilerini hedefine aldığı ortaya çıktı. İşte o yıldızlar ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 18:37
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile sözleşme imzalamasının ardından gözler sarı-lacivertlilerin yapacağı transferlere çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

NTV Spor'un İngiliz basınından derlediği habere göre; Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho, eski öğrencisi olan 3 futbolcuya yönelebilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

İLK BOMBA MATIC!
Rade Krunic ve Miha Zajc'ın beklenen performansı verememesi üzerine harekete geçen yönetim, orta saha bölgesine önemli bir takviye planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

Nokta atışı bir transfer hedefinde olan Kanarya, Lyon'da forma giyen Nemanja Matic'in peşine düştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

Mourinho'nun Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştığı Nemanja Matic ile son kez bir araya gelebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

LINGARD SÜRPRİZİ!
Jose Mourinho döneminde yıldızı parlayan Manchester United'ın eski futbolcusu Jesse Lingard da Fenerbahçe'nin transfer için yönelebileceği bir başka isim olarak gösterildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

Mourinho'nun Manchester United döneminde 100'ün üzerinde maçta forma giyen Lingard, 31 gollük katkı vermişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

Portekizli hocanın Fenerbahçe'nin başına geçmesi, Güney Kore ekibi FC Seul'de forma giyen Lingard için Avrupa futboluna dönüşün kapısını açabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

AZPILICUETA İDDİASI!
Jose Mourinho'nun Chelsea'den bir başka öğrencisi Cesar Azpilicueta da Jose Mourinho'nun isteyeceği bir başka futbolcu olabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

Haberde, Atletico Madrid forması giyen futbolcunun geride bıraktığımı sezon La Liga'da sadece 14 maçta ilk 11 başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

Bu nedenle daha fazla forma şansı bulmak isteyeceği bir kulüpte oynamaya sıcak bakabilecek futbolcunun yeni rotası Fenerbahçe olabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar

Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 34 yaşındaki futbolcunun tekrar Mourinho ile çalışması sürpriz olarak görülmüyor.

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