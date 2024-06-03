FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar
Son dakika spor haberi: Yeni sezon için çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho getirildi. Portekizli çalıştırıcıya görkemli bir tören düzenleyen sarı-lacivertlilerde sıra transfere geldi. Önemli yıldızları gündemine alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun istediği 3 yıldız belli oldu. Deneyimli hocanın eski öğrencilerini hedefine aldığı ortaya çıktı. İşte o yıldızlar ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...
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İLK BOMBA MATIC!
Nokta atışı bir transfer hedefinde olan Kanarya, Lyon'da forma giyen Nemanja Matic'in peşine düştü.
Mourinho'nun Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştığı Nemanja Matic ile son kez bir araya gelebileceği belirtildi.
LINGARD SÜRPRİZİ!
Jose Mourinho döneminde yıldızı parlayan Manchester United'ın eski futbolcusu Jesse Lingard da Fenerbahçe'nin transfer için yönelebileceği bir başka isim olarak gösterildi.
Mourinho'nun Manchester United döneminde 100'ün üzerinde maçta forma giyen Lingard, 31 gollük katkı vermişti.
Portekizli hocanın Fenerbahçe'nin başına geçmesi, Güney Kore ekibi FC Seul'de forma giyen Lingard için Avrupa futboluna dönüşün kapısını açabilir.
AZPILICUETA İDDİASI!
Jose Mourinho'nun Chelsea'den bir başka öğrencisi Cesar Azpilicueta da Jose Mourinho'nun isteyeceği bir başka futbolcu olabilir.
Haberde, Atletico Madrid forması giyen futbolcunun geride bıraktığımı sezon La Liga'da sadece 14 maçta ilk 11 başladığı belirtildi.
Bu nedenle daha fazla forma şansı bulmak isteyeceği bir kulüpte oynamaya sıcak bakabilecek futbolcunun yeni rotası Fenerbahçe olabilir.
Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 34 yaşındaki futbolcunun tekrar Mourinho ile çalışması sürpriz olarak görülmüyor.
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