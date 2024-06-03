Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçildiği halde takımın başına getireceğini açıkladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör konusundaki belirsizliğin ortadan kalktığı sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın takıma kazandırmak istediği dünya yıldızı da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 15:46
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FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

BELİRSİZLİK SONA ERDİ!

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Kanarya, yerini dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile doldurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kararını açıkladığı basın toplantısında 3 yıllık dönemde çalışacağı teknik adamın Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Yıldırım, Ali Koç'un ekibinin de Portekizli teknik adam ile görüştüğünü belirtip "İmzaları şimdiden atın. Gerekirse yarı parasını ben öderim" teklifini yapmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

İMZA GELDİ!

Bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen görkemli törenle, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde 4 yıldızın ismini basına sunmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Yıldırım "Lukaku ve Dybala'yı Mourinho istiyor" derken, Talisca ve Sörloth'un da Fenerbahçe'ye gelmek istediklerini duyurmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Ancak Aziz Yıldırım'ın asıl seçim kozunun çok daha büyük bir yıldız olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

HEUNG MIN SON BOMBASI!

Takvim'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Londra'ya giden Aziz Yıldırım'ın, burada Tottenham'lı yöneticilerle görüştüğü belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Yıldırım, İngiliz ekibinin Güney Koreli yıldızı Heung Min Son'un transferini bitirmek için uğraştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Tottenham ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Son'un ilk hedefi Premier Lig'de devam etmek.

FENERBAHÇE HABERİ - Aziz Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek transfer! Yer yerinden oynayacak

Ancak eski hocası Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi işleri değiştirebilir.

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