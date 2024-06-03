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Erzurum şampiyonluğa soyunmalı

Trendyol 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen ligde kalan Erzurumspor FK'nin 36 yaşındaki tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, Erzurum camiasına seslendi. Mustafa Yumlu, "Egolar bir kenara itilmeli. Yeni bir strateji ile bu şehir şampiyonluğa soyunmalı. Artık şampiyon olmamız lazım. Çünkü şampiyonluğu özledik" diye Erzurum camiasından destek istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Erzurum şampiyonluğa soyunmalı
Trendyol 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen ligde kalan Erzurumspor FK'nin 36 yaşındaki tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, Erzurum camiasına seslendi. Mustafa Yumlu, "Egolar bir kenara itilmeli. Yeni bir strateji ile bu şehir şampiyonluğa soyunmalı. Artık şampiyon olmamız lazım. Çünkü şampiyonluğu özledik" diye Erzurum camiasından destek istedi.
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