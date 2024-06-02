TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transferde biribirinden ünlü yıldızlar listeye eklendi. Sarı-lacivertliler bu noktada ilk olarak orta saha hamlesi yapacak. İşte listede yer alan futbolcular... FB SPOR HABERLERİ
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Kanarya, Avrupa macerasında 2'inci turdan başlayacak.
Fenerbahçe tüm aşamaları geçmesi halinde Devler Ligi'nde yeni formatına katılma hakkı elde edecek.
Bu formata ise toplamda 36 takım katılacak ve Kanarya muhtemel olarak 8 maç oynayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kanarya yeni sezon için ilk hamlesini Jose Mourinho ile yapmıştı.
Fenerbahçe, deneyimli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'de yapılacak seçim için başkan adayı olan Aziz Yıldırım, transferler için konuşmuştu.
Yıldırım ilk olarak Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.
Bunun üzerine sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik adamla anlaştığı öğrenilince Aziz Yıldırım'dan başka açıklamalarda geldi.
Yıldırım sözlerinde, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı istiyor Mourinho. Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız" dedi.
Şimdi ise sarı-lacivertliler için flaş iddialar ortaya atıldı.
Kanarya için yaz transfer dönemi hızlı geçecek. İşte detaylar...
FENERBAHÇE'DEN ORTA SAHA BOMBALARI!
Fenerbahçe yeni sezon için orta sahaya takviye yapmak isterken listesine 3 isim ekledi.
İLK YILDIZ SABITZER
Sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mutlak bir başarı isterken orta sahaya transfer etmek istediği ilk isim Marcel Sabitzer olduğu kaydedildi.
İddiaya göre, Fenerbahçe'nin ilk teklifi kiralık olarak yapması planlanıyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Avusturyalı futbolcu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkarken bu müsabakalarda 6 gol ve 9 asist yaptı.
İKİNCİ YILDIZ PARTEY
Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz takımla anılan Thoma Partey için tekrardan harekete geçti.
Sabitzer'in alternatifi olarak düşünülen Ganalı futbolcu için cüzi bir miktar teklif yapılması planlanıyor.
Bu sezon 16 maça çıkan ve skor katkısı bulunamayan Partey takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.
ÜÇÜNCÜ HEDEF LO CELSO
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği futbolculardan birisi de Tottenham forması giyen Giovani Lo Celso.
Sarı-lacivertli ekip Arjantinli yıldız için 7 milyon Euro teklif yapmayı planlıyor.
Bu sezon 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 2 gol ve 2 asist yaptı.
Lo Celso'nun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.
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