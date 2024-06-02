Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transferde biribirinden ünlü yıldızlar listeye eklendi. Sarı-lacivertliler bu noktada ilk olarak orta saha hamlesi yapacak. İşte listede yer alan futbolcular... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 10:24
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 99 puanla 2'inci sırada tamamladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

İsmail Kartal ve öğrencileri birçok rekora imza atarken, lig şampiyonluğuna ulaşamadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Galatasaray'ın arkasında olan sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Kanarya, Avrupa macerasında 2'inci turdan başlayacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Fenerbahçe tüm aşamaları geçmesi halinde Devler Ligi'nde yeni formatına katılma hakkı elde edecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Bu formata ise toplamda 36 takım katılacak ve Kanarya muhtemel olarak 8 maç oynayacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Kanarya yeni sezon için ilk hamlesini Jose Mourinho ile yapmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Fenerbahçe, deneyimli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Fenerbahçe'de yapılacak seçim için başkan adayı olan Aziz Yıldırım, transferler için konuşmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Yıldırım ilk olarak Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Bunun üzerine sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik adamla anlaştığı öğrenilince Aziz Yıldırım'dan başka açıklamalarda geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Yıldırım sözlerinde, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı istiyor Mourinho. Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız" dedi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Şimdi ise sarı-lacivertliler için flaş iddialar ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Kanarya için yaz transfer dönemi hızlı geçecek. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

FENERBAHÇE'DEN ORTA SAHA BOMBALARI!
Fenerbahçe yeni sezon için orta sahaya takviye yapmak isterken listesine 3 isim ekledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

İLK YILDIZ SABITZER
Sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mutlak bir başarı isterken orta sahaya transfer etmek istediği ilk isim Marcel Sabitzer olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

İddiaya göre, Fenerbahçe'nin ilk teklifi kiralık olarak yapması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Avusturyalı futbolcu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkarken bu müsabakalarda 6 gol ve 9 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

İKİNCİ YILDIZ PARTEY
Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz takımla anılan Thoma Partey için tekrardan harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Sabitzer'in alternatifi olarak düşünülen Ganalı futbolcu için cüzi bir miktar teklif yapılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Bu sezon 16 maça çıkan ve skor katkısı bulunamayan Partey takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

ÜÇÜNCÜ HEDEF LO CELSO
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği futbolculardan birisi de Tottenham forması giyen Giovani Lo Celso.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Sarı-lacivertli ekip Arjantinli yıldız için 7 milyon Euro teklif yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!

Bu sezon 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 2 gol ve 2 asist yaptı.

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