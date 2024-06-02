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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan imza töreninde flaş sözler!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Kadıköy'de imza töreni düzenlendi. Bu imza töreninde Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 19:06 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 19:55
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan imza töreninde flaş sözler!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jose Mourinho heyecanı yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde, Portekizli yıldız hoca için Kadıköy'de imza töreni düzenlendi.

Mourinho'nun imza töreninde yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

"Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim.

Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim.

Türkiye futbolu için, Türkiye Ligi'ni geliştirmek için yardımcı olmak için burada çalışmak istiyorum. Ama ne Türk futbolu ne Süper Lig, en önemlisi, asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim.

Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu andan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim."

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