Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için 2 Haziran Pazar günü saat 19.07'de resmi tören düzenlendi. Binlerce sarı lacivertli taraftarın önünde imzayı atan Portekizli teknik adamın yeni adresi dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte dış basında atılan Mourinho manşetleri... (FENERBAHÇE HABERİ)
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Binlerce kişi önünde kulübün yeni hocası olarak imzayı atan Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarlarını bulunduğu cesurca vaatlerle coşturdu. (Goal)
Mourinho bir pop müzik yıldızlarının aşina olduğu bir coşkuyla karşılandı. (Bild)
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho "Artık bu forma benim derim gibi" sözleriyle taraftarları coşturdu. (BBC Sport)
Jose Mourinho, Fenerbahçe hocası olarak yaptığı ilk açıklamalarla taraftarlar arasında çılgın sahnelere sebep oldu. (GiveMeSport)
İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Özel Biri, için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi. (Marca)
Binlerce taraftar önünde yeni teknik direktör olarak imza atan Jose Mourinho'nun gülümsemesi dikkat çekti. Portekizli hocanın imza törenini statta on binler, youtube canlı yayınında ise 250 binden fazla izleyici takip etti. (A Bola)
Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı. (Sky Sports)
İki kez Devler Ligi'ni kazanan Jose Mourinho'nun resmen açıklandığı tören için stada binlerce Fenerbahçe taraftarı akın etti. (Irish Independent)
Jose Mourinho'nun sözleşme imzaladığına şahit olmak isteyen binlerce Fenerbahçe taraftarları stadı hınca hınç doldurdu. (Yahoo Sport)
İstanbul'da çılgın atmosfer! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanan Jose Mourinho "Artık ben de ailenize aitim" dedi. (Record)
Jose Mourinho, Boğaz'da tekne turu sonrası Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda binlerce coşkulu taraftar önünde resmi imzayı attı ve "Burada daha kazanmadan seviliyor gibi hissediyorum" dedi. (O Jogo)
Yeni teknik direktör Mourinho, Ülker Stadı'nda çılgın Fenerbahçe taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. (The West Australian)
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