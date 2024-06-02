Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Jose Mourinho, Fenerbahçe hocası olarak yaptığı ilk açıklamalarla taraftarlar arasında çılgın sahnelere sebep oldu. (GiveMeSport)

İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Özel Biri, için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi. (Marca)