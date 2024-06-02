Haberler Fenerbahçe Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için 2 Haziran Pazar günü saat 19.07'de resmi tören düzenlendi. Binlerce sarı lacivertli taraftarın önünde imzayı atan Portekizli teknik adamın yeni adresi dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte dış basında atılan Mourinho manşetleri... (FENERBAHÇE HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 01:12
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Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda binlerce taraftar önünde sarı lacivertli kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe taraftarlarını coşturan Portekizli hocanın yeni adresi ile ilgili dış basında flaş manşetler atıldı. İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi sonrası dünya basınında atılan manşetler...

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Binlerce taraftar önünde Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho, şampiyonluk kutlamaları coşkusunda geçen törende "Artık bu forma benim derim gibi" dedi. (AS)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Jose Mourinho binlerce kişinin önünde takımın yeni patronu oldu, Fenerbahçe taraftarlarına söz verdi. (Mirror)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Binlerce kişi önünde kulübün yeni hocası olarak imzayı atan Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarlarını bulunduğu cesurca vaatlerle coşturdu. (Goal)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Mourinho bir pop müzik yıldızlarının aşina olduğu bir coşkuyla karşılandı. (Bild)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho "Artık bu forma benim derim gibi" sözleriyle taraftarları coşturdu. (BBC Sport)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Jose Mourinho, Fenerbahçe hocası olarak yaptığı ilk açıklamalarla taraftarlar arasında çılgın sahnelere sebep oldu. (GiveMeSport)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Özel Biri, için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi. (Marca)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Binlerce taraftar önünde yeni teknik direktör olarak imza atan Jose Mourinho'nun gülümsemesi dikkat çekti. Portekizli hocanın imza törenini statta on binler, youtube canlı yayınında ise 250 binden fazla izleyici takip etti. (A Bola)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı. (Sky Sports)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

İki kez Devler Ligi'ni kazanan Jose Mourinho'nun resmen açıklandığı tören için stada binlerce Fenerbahçe taraftarı akın etti. (Irish Independent)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Jose Mourinho'nun sözleşme imzaladığına şahit olmak isteyen binlerce Fenerbahçe taraftarları stadı hınca hınç doldurdu. (Yahoo Sport)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

İstanbul'da çılgın atmosfer! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanan Jose Mourinho "Artık ben de ailenize aitim" dedi. (Record)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Jose Mourinho, Boğaz'da tekne turu sonrası Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda binlerce coşkulu taraftar önünde resmi imzayı attı ve "Burada daha kazanmadan seviliyor gibi hissediyorum" dedi. (O Jogo)

Dünya basınından flaş Mourinho manşeti: İnanılmaz ama gerçek!

Yeni teknik direktör Mourinho, Ülker Stadı'nda çılgın Fenerbahçe taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. (The West Australian)

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