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Çağlar haber gönderdi
İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe'ye veda eden Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho'yla anlaşmasının ardından haber gönderdi. Milli oyuncunun, "Jose Mourinho'yla çalışmak istiyorum. Bu yüzden gelecek sezonda da şanlı Fenerbahçe formasını giymeye hazırım" dediği iddia edildi. F.Bahçe, Çağlar için Atletico Madrid'le görüşecek.
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