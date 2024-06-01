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Biz de Jose ile çalışırız

Aziz Yıldırım, Ali Koç’un Mourinho’yla anlaşmasının ardından, “Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Biz de Jose ile çalışırız

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç cephesinin Jose Mourinho'yla anlaşmasının ardından konuştu. Yıldırım, şunları söyledi: "Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez. Kalıbının adamı değilmiş demedim. Bana sinyal verdiler, ben de 'imzalayın' dedim. Önemli olan Fenerbahçe! Fenerbahçe'ye gelmesi!"

ROMELU LUKAKU'YU İSTİYOR

Yıldırım, genel kurul üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Jose Mourinho'nun istediği isimleri açıkladı: "Şimdi buradan oyuncu ismi de vereyim, onları da alsınlar. Lukaku'yu gidip alacaklar, söylüyorum gidin alın, çünkü Mourinho istiyor."

ANDERSON TALISCA GELEBİLİR

Aziz Yıldırım, "Bir de Roma'daki çocuk, Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Trabzon'da oynayan santrfor var, Sörloth. Bir ikisini halletsinler şimdi, gerisine biz gelince bakarız" açıklamasını yaptı.

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