İsmail Kartal ortalamasını yükseltti

Fenerbahçe'de 3. dönemini geride bırakan İsmail Kartal, takımının başında 57 maça çıktı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza attı.

27 MAÇTA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Fenerbahçe, birçok rekorla sezonu bitirdi. Deplasmanda mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, ligdeki tek yenilgisini ise Trabzonspor karşısında yaşamıştı. İkinci yarıdaki hiçbir maçı kaybetmeyen Fenerbahçe'nin 27 karşılaşmada bileği bükülmedi bu seriyle ligi noktaladı.

HÜCUMCULAR GÖZ KAMAŞTIRDI

Sarı-lacivertlilerde hücum oyuncularının performansları geride bıraktığımı sezon ön plana çıktı. Edin Dzeko, rakip filelere 21 gol gönderdi ve 3 asist yaptı. Michy Batshuayi ise 27 karşılaşmada 12 gol kaydetti. İrfan Can Kahveci, 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski de 10'ar gole imza atarken; Dusan Tadic, sezonu 14 asist, Szymanski de 11 asistle kapattı.

33 OYUNCU FORMA GİYDİ

İsmail Kartal, bu sezon ligde 16'sı yabancı 17'si yerli toplam 33 oyuncuya forma şansı verdi. Takımın en deneyimlisi 38 yaşındaki Edin Dzeko olurken, 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek de forma giyen en genç isimdi. Süper Lig'de 15 farklı futbolcu takımı adına gol kaydederken, tüm kulvarlarda 23 isim gol sevinci yaşadı. Öte yandan bu sezon 15 farklı milletten futbolcu sarı-lacivertli formayı terletti.