Fenerbahçe'de sezonun bitmesinin ardından yaprak dökümü başladı. Ayrılık furyası İstanbulspor maçından önce Leonardo Bonucci'yle başladı. İtalyan yıldız, sarı-lacivertlilere veda etti ve plaketle uğurlandı. Ardından Çağlar Söyüncü'den veda geldi. İstanbulspor karşılaşmasının ardından kiralık sözleşmesi sona eren milli oyuncu, yayımladığı mesajla Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu.

BU BİR VEDA DEĞİL

Son olarak sözleşmesi biten Joshua King de yaptığı açıklamayla sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Norveçli yıldız yaptığı açıklamada; "Buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Teşekkürler Fenerbahçe" dedi. Veda eden üç ismin dışında en az 5 futbolcuyla daha yollar ayrılacak.