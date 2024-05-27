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TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiraladığı Çağlar Söyüncü, İstanbulspor maçıyla birlikte sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıktı. Atletico Madrid, takıma geri dönen milli futbolcuyla ilgili planını hazırladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:53
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, tarihi bir sezon geçirmesine rağmen ligi 2. sırada tamamladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, sadece 1 yenilgi aldığı ve deplasmanda hiç kaybetmediği sezonda 99 puanla topladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Son haftada 6-0 kazanılan İstanbulspor maçı sonrası taraftarının alkışladığı Fenerbahçe, hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle gündem olmuştu.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Çağlar Söyüncü oldu.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Geldiği günden bu yana düzenli olarak forma şansı bulan Çağlar, İstanbulspor formasıyla sarı-lacivertli formayı son kez terletti.

ro.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Çağlar'ın bonservisini almak istediği öne sürülürken, tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe karakteriyle, duruşumuzdan taviz vermeden terimizin son damlasına kadar tek yürek olarak mücadelemizi sergiledik. Tüm takım arkadaşlarımla, hocalarımla ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla gurur duyuyorum. Bu sezon yaşadığımız her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

28 yaşındaki stoperin bu paylaşımı Fenerbahçe'ye veda ettiği şeklinde yorumlanırken, milli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü ile ilgili planını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

ATLETICO SATMAK İSTİYOR

Esto es Atleti'de yer alan haberde; Atletico Madrid, Çağlar'ı satmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bonservisini almak istediği Çağlar Söyüncü için İspanyol ekibiyle temasa geçmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü, sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Fenerbahçe ile 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Milli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

Çağlar'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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