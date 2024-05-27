TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...

"Fenerbahçe karakteriyle, duruşumuzdan taviz vermeden terimizin son damlasına kadar tek yürek olarak mücadelemizi sergiledik. Tüm takım arkadaşlarımla, hocalarımla ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla gurur duyuyorum. Bu sezon yaşadığımız her şey için teşekkürler."