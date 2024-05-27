TRANSFER HABERİ - İşte Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü planı! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiraladığı Çağlar Söyüncü, İstanbulspor maçıyla birlikte sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıktı. Atletico Madrid, takıma geri dönen milli futbolcuyla ilgili planını hazırladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Çağlar Söyüncü oldu.
Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Geldiği günden bu yana düzenli olarak forma şansı bulan Çağlar, İstanbulspor formasıyla sarı-lacivertli formayı son kez terletti.
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Fenerbahçe'nin Çağlar'ın bonservisini almak istediği öne sürülürken, tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Çağlar Söyüncü yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe karakteriyle, duruşumuzdan taviz vermeden terimizin son damlasına kadar tek yürek olarak mücadelemizi sergiledik. Tüm takım arkadaşlarımla, hocalarımla ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla gurur duyuyorum. Bu sezon yaşadığımız her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki stoperin bu paylaşımı Fenerbahçe'ye veda ettiği şeklinde yorumlanırken, milli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını, Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü ile ilgili planını açıkladı.
ATLETICO SATMAK İSTİYOR
Esto es Atleti'de yer alan haberde; Atletico Madrid, Çağlar'ı satmak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bonservisini almak istediği Çağlar Söyüncü için İspanyol ekibiyle temasa geçmesi bekleniyor.
Çağlar Söyüncü, sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Fenerbahçe ile 16 maça çıktı.
Milli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Çağlar'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.85 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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