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FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Resmen açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini iddia etmişti. Yıldırım Portekizli teknik adamla görüşmeye gideceğini açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:39 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:39
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Resmen açıkladı

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertliler 8-9 Haziran'da yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım adaylık açıklamasında takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Resmen açıkladı

Yıldırım, Portekizli teknik direktör için taraftara müjdeli haberi verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Resmen açıkladı

İŞTE YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI;

Aziz Yıldırım: "Sayın Ali Koç 2011'de sürekli 'Bizi ligden düşürün' diyordu. Niye düşürülüyoruz? Suç mu işledik? Biz her yerde mücadele ediyoruz. Suçla ilgili bir şey yok. Yanlış söylemler bunlar. Bu sene yine 'Biz ligden çekileceğiz' söylemleri yapılıyor. Böyle bir şey olamaz. Seni ligden düşüren güç tekrar üst lige çıkarmaz ki. Kimse o güç. O güç de belli değil."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Resmen açıkladı

"DÜN AKŞAMKİ SEVİNÇ BENİ ÜZDÜ"

Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk. Bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkamazdık. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Resmen açıkladı

"KALİTELİ OYUNCULAR GETİRECEĞİM"

"Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim."

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