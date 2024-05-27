FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi! Resmen açıkladı
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini iddia etmişti. Yıldırım Portekizli teknik adamla görüşmeye gideceğini açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:39 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:39
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İŞTE YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI;
Aziz Yıldırım: "Sayın Ali Koç 2011'de sürekli 'Bizi ligden düşürün' diyordu. Niye düşürülüyoruz? Suç mu işledik? Biz her yerde mücadele ediyoruz. Suçla ilgili bir şey yok. Yanlış söylemler bunlar. Bu sene yine 'Biz ligden çekileceğiz' söylemleri yapılıyor. Böyle bir şey olamaz. Seni ligden düşüren güç tekrar üst lige çıkarmaz ki. Kimse o güç. O güç de belli değil."
"DÜN AKŞAMKİ SEVİNÇ BENİ ÜZDÜ"
Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk. Bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkamazdık. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız."
"KALİTELİ OYUNCULAR GETİRECEĞİM"
"Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim."
"GÖRÜŞECEĞİM"
"Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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