Haberler Fenerbahçe 13 yıl sonra duble

13 yıl sonra duble

Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, 2010-11'den sonra bir ilki başardı. Szymanski, sezonu 10 gol, 11 asist, Tadic ise 10 gol, 14 asistle tamamladı... İki yıldız, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan (2010-11) sonra double-double yapan ilk isimler oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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13 yıl sonra duble

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Fenerbahçe'ye sezon başında Dinamo Moskova'dan gelen Sebastian Szymanski ile Ajax'tan transfer edilen Dusan Tadic, İstanbulspor maçında ağları havalandırdı. İki yıldız böylece 13 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla bir ilki gerçekleştirdi. Tadic, sezonu 10 gol, 14 asistle tamamladı. İlk yarıdaki performansıyla parmak ısırtan ancak ligin ikinci yarısında düşüş yaşayan Sebastian Szymanski, İstanbulspor karşılaşmasında ağları sarstı. Bu gol, Polonyalı oyuncunun sezonun ikinci yarısındaki ilk golü oldu. Sebastian, böylece sezonu 10 gol, 11 asistle bitirdi. İki oyuncu da 2010-11'de sonra Fenerbahçe formasıyla double-double yapan ilk isimler oldu. Bunu en son 13 yıl önce Alex de Souza (28 gol, 14 asist) başarmıştı.

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