F.Bahçe için rahatımı bozdum

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertli üyelerden bir dönem başkanlık isteyen Yıldırım, şunları söyledi: "Bir dönemden fazla yapamam. Çocuklar için, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum ve aday oldum. Ama şunu gördüm F.Bahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor. Vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamayız. Bakın üç sene kalırlarsa üç sene sonra bir daha orayı bırakmazlar. Onlar devam ederler. Ben sizlere geldim anlattım. Fenerbahçe altın takım. Bu altın takımı genişletmemiz lazım. Kulübümüzü STK olarak güçlü hale getirelim. Ama isterim ki bu sizlerin üye olmasıyla sağlansın ama maalesef başka şeyler bulunuyor. Bu son dönemeç hepimizin çalışması ve bu işi başarmamız lazım. Böyle giderse hepimiz uyuyacağız. Sonunda bambaşka bir Fenerbahçe ve hepimizin gideceği noktaya geliyor."