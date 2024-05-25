Galatasaray derbisinde alınan galibiyetin ardından dün kulüp televizyonuna konuşan Mert Hakan Yandaş, şunları söyledi: "Onurumuz, gururumuz ve camiamızın şerefi için çıktığımız bir maçtı. Çünkü bütün sezon yapılanları anlatmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik. 10 kişi kaldık. Senaryo devam etti. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tiyatroya son verdik, diyebilirim. Şimdi son hafta gidip, tiyatroya onlar devam edebilirler. Gergin bir ortam olacağını biliyordum. Bunu planlamadım ama yürürken bana küfür etmeye başladıklarında onlara tertemiz, şerefli, onurlu, gururlu armamızı gösterdim. İnanılmaz organizeler ama sadece bir Fenerbahçe arması hepsine yetti. Herkes çıkıp elinden geleni yapıyor. İnanılmaz bir yabancı oyuncu grubumuz var. Bu kadar sahiplenmeleri beni çok onurlandırıyor, çok mutlu ediyor. Bizim için onur ve gurur mücadelesi verdik. Kutlama, bozduğumuz ittifakların sevinciydi."