Haberler Fenerbahçe Pazar günü şampiyonuz

Pazar günü şampiyonuz

Ben hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah’ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızı bekliyorum. Şampiyonlukla yaşıyorum”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Pazar günü şampiyonuz

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçının ardından şampiyon olacaklarını söyledi: "Galatasaray, Konya'da oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Biz de son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum.

İSTATİSTİKLERİ PARÇALADIM

Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum. Objektif bir insanım. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. İftira attılar, saygısızlık yaptılar. Bu kulübe her geldiğimde oynattığım futbolla bütün istatistikleri paramparça etmişim. Sezon başından beri nasıl çalışıyoruz, hepsinin kayıtları var. Ailem, camia içinden bazı dostlarım beni her zaman motive etti. En büyük konsantrasyonum, Fenerbahçe taraftarıdır."

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