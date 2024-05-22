Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı
Derbide Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk şansını son haftaya bırakan Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler gündemine Arsenal'in yıldız oyuncusunu ekledi. İngiliz basını transfer için müjdeyi verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:52 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:52
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Kanarya'da yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey ısrarı sürüyor.
İngiliz medyasında çıkan habere göre Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için İngiliz devinin kapısını çaldı ve transfer için nabız yokladı.
Sportif Direktör Mario Branco'nun Partey için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre; yıldız oyuncunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın seçenekleri arasında bulunmaması nedeniyle İspanyol teknik adamın Ganalı oyuncudan ümidi kestiği belirtiliyor.
Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Partey'i Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Bu sezon sadece 16 maçta görev alan Partey'nin gol ya da asisti yok.
1.85 boyundaki Partey, ön libero pozisyonunda görev alıyor.
Partey, Gana Milli Takımı'yla toplam 45 maça çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırdı.
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