Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya bırakan Fenerbahçe 38. haftada İstanbulspor'u konuk edecek.

Galatasaray'ın Konya'da mağlup olması Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe ligi ikili averajla şampiyon olarak tamamlayacak.