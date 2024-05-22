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Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Derbide Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk şansını son haftaya bırakan Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler gündemine Arsenal'in yıldız oyuncusunu ekledi. İngiliz basını transfer için müjdeyi verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:52 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:52
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Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya bırakan Fenerbahçe 38. haftada İstanbulspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Galatasaray'ın Konya'da mağlup olması Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe ligi ikili averajla şampiyon olarak tamamlayacak.

Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Son hafta şampiyonluk heyecanı yaşanırken diğer yandan flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Kanarya'da yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Thomas Partey ısrarı sürüyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

İngiliz medyasında çıkan habere göre Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için İngiliz devinin kapısını çaldı ve transfer için nabız yokladı.

Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Sportif Direktör Mario Branco'nun Partey için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Takvim'de yer alan habere göre; yıldız oyuncunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın seçenekleri arasında bulunmaması nedeniyle İspanyol teknik adamın Ganalı oyuncudan ümidi kestiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya büyük operasyon! Arsenal'in yıldızı için görüşmeler başladı

Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Partey'i Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

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