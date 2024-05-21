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Serisavar Fener

Dev derbide Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ezeli rakibinin süre gelen üç serisine son verdi. Süper Lig'de Fenerbahçe maçından önce son olarak 12'nci haftada Hatayspor'a kaybeden Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında son buldu. Ligde son 17 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılıları, mağlup eden Fenerbahçe bu seriyi de bittirdi. Ayrıca ligde bu sezon iç sahada oynadığı 18 maçın tamamını kazanan Galatasaray'a, ilk mağlubiyetini de Fenerbahçe yaşattı. Rakibinin tüm serilerine ve rekorlarını bitiren sarı-lacivertliler, deplasmanda mağlubiyet yaşamadan sezonu tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Serisavar Fener
Dev derbide Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ezeli rakibinin süre gelen üç serisine son verdi. Süper Lig'de Fenerbahçe maçından önce son olarak 12'nci haftada Hatayspor'a kaybeden Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında son buldu. Ligde son 17 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılıları, mağlup eden Fenerbahçe bu seriyi de bittirdi. Ayrıca ligde bu sezon iç sahada oynadığı 18 maçın tamamını kazanan Galatasaray'a, ilk mağlubiyetini de Fenerbahçe yaşattı. Rakibinin tüm serilerine ve rekorlarını bitiren sarı-lacivertliler, deplasmanda mağlubiyet yaşamadan sezonu tamamladı.
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