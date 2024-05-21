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89 maçta 6 yenilgi
Fenerbahçe'nin başında 3'üncü dönemini geçiren İsmail Kartal, inanılmaz bir başarıya imza attı. 2.5 sezonda ligde şu ana kadar 89 maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı, 64 galibiyet aldı. 19 maçı beraberlikle bitiren Kartal'ın Fenerbahçe'si sadece 6 yenilgi elde etti. Kartal, 2.59 lig ortalamasıyla da Fenerbahçe tarihinin en başarılı ismi.
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