Haberler Fenerbahçe 89 maçta 6 yenilgi

89 maçta 6 yenilgi

Fenerbahçe'nin başında 3'üncü dönemini geçiren İsmail Kartal, inanılmaz bir başarıya imza attı. 2.5 sezonda ligde şu ana kadar 89 maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı, 64 galibiyet aldı. 19 maçı beraberlikle bitiren Kartal'ın Fenerbahçe'si sadece 6 yenilgi elde etti. Kartal, 2.59 lig ortalamasıyla da Fenerbahçe tarihinin en başarılı ismi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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89 maçta 6 yenilgi
Fenerbahçe'nin başında 3'üncü dönemini geçiren İsmail Kartal, inanılmaz bir başarıya imza attı. 2.5 sezonda ligde şu ana kadar 89 maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı, 64 galibiyet aldı. 19 maçı beraberlikle bitiren Kartal'ın Fenerbahçe'si sadece 6 yenilgi elde etti. Kartal, 2.59 lig ortalamasıyla da Fenerbahçe tarihinin en başarılı ismi.
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