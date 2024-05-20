Şampiyonluk maçına gelin

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray zaferinin ardından mutluydu. Duygularını şu sözlerle dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli taraftarları da İstanbulspor maçına davet etti: "Kazanmak için gelmiştik. 10 kişi de kaldıktan sonra plana sadık kaldı, söylediklerimi harfi harfine yerine getirdi oyuncularım. Oyun üstünlüğü bizdeydi, mahkum oynamadık. Devre arasında oyuncularıma, 'arkadaşınız için oynayacaksınız' dedim. Pozisyonlar yakaladık. Attığımız gol çalışmış bir organizasyon.

Rakibe şut attırmadık. Bugün Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımının kim olduğunu gösterdik. Uzun yıllar unutulmayacak bir gece. Tarih yazdık burada. Karakter koyduk. Burada olanlara herkes şahit oldu. Hafta sonu bütün Fenerbahçeli taraftarları şampiyonluk maçına davet ediyorum. Biz şampiyon olacağız. Ben inancımı kaybetmedim. Dışarıdan hocalar geldi, gitti, oyuncular demoralize oldu. Derbi öncesi bu tarz açıklamalara Fenerbahçelilere yakışmaz. Bu tarih, camiamıza hayırlı olsun."