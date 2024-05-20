Koç, Baki’ye saldırdı

Fenerbahçe, Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 yendi. Futbolcular, stadı ise terk etmeyip başkan Ali Koç'u bekledi. Başkan Koç, stada geldikten sonra futbolcularla birlikte RAMS Park'ın çimlerine çıkarak galibiyeti kutladı. G.Saray stat yönetimi ise tezahüratların üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler de sahaya girdi ve iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri olaya müdahale etti. GALATASARAY Genel Sekreteri Eray Yazgan, Ali Koç'un yanına gitti. Koç, Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" diyerek tehdit etti. Ali Koç, olaylar sırasında kendi yöneticisi Selahattin Baki'ye "Sus lan! Susacaksın!" dedi ve boğazına yapıştı. Baki ise; "Beni mi buldun başkan herkesin içinde. Ayıp" diyerek isyan etti. Ali Koç mixed zonedan çıkarken ekibine, "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz artık" dedi. Ardından yine ortalık karıştı. Eski yönetici Hulusi Belgü de G.Saraylı idareciye saldırdı.