İsmail Kartal: Biz iyi bir takımız

İsmail Kartal, Kayserispor galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Biz iyi bir takımız. Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz. Saha içinde 'Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim.' Onlar da elinden geleni yaptı. G.Saray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız.