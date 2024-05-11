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Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'den Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından flaş bir yanıt geldi. İşte sarı-lacivertlilerin paylaşımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:30
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Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap!

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Utançla İzledik Bugün Dursun Özbek'in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı, 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik. Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz. Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu, Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz. Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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