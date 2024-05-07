Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'ye bir şok haber de İrfan Can Kahveci'den geldi. İkinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 17:57 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 18:01
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Konya'da 2 puan bırakan sarı lacivertlilere bir şok haber sakat oyunculardan geldi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıktı.
İRFAN CAN'IN SON DURUMU BELLİ OLDU!
İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi.
Trtspor'da yer alan habere göre; milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, yıldız oyuncuyu 37. haftada oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışıyor.
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