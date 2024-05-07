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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'ye bir şok haber de İrfan Can Kahveci'den geldi. İkinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız oyuncunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 17:57 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 18:01
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Şampiyonluk yarışında beklenmedik kayıp yaşayan sarı lacivertliler 90 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

İSMAİL KARTAL: SORUMLULUK BANA AİT

İsmail Kartal, oyuncuların elinden geleni yaptığını belirterek, golü bulamadıklarını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Konya'da 2 puan bırakan sarı lacivertlilere bir şok haber sakat oyunculardan geldi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Karşılaşmanın 52. dakikasında Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

İRFAN CAN'IN SON DURUMU BELLİ OLDU!

İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Trtspor'da yer alan habere göre; milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, yıldız oyuncuyu 37. haftada oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışıyor.

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