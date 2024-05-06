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Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 19:04
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Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta?

Konyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI - Trendyol Süper Lig'de bitime yaklaştıkça heyecan doruklarda yaşanıyor. Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligin hem zirvesini hem düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede kaybeden taraf yarışta büyük yara alacak. İki takım da kazanmak için sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE LİGİN İLK YARISINDA 7 GOLLÜ GALİBİYET ALMIŞTI!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 7-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de golleri, Edin Dzeko, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Uğurcan kaydetmişti.

KONYASPOR DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon başarısız bir grafik çizen Konyaspor, Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM SAKAT 7 İSİM SINIRDA!

Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi ve Becao ise sarı kart sınırında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE SERDAR AZİZ VE BONUCCI KADRODA YOK!

Konyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bonucci ve Serdar Aziz kamp kadrosunda yer almadı. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe kamp kadrosu: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

KONYASPOR: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadebe, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

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Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
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