TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezonu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Kanarya diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı. Sarı-lacivertlilerde kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Fenerbahçe'de bu isimlerden birisi de Serdar Dursun. Tecrübeli futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline geldi. Fenerbahçe, devre arasında Fatih Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun'la yola devam etmeyecek. 32 yaşındaki golcü oyuncunun Gümrük'le olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun'un ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'la görüştüğü iddia edildi. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.