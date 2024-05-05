Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin o yıldızı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Son olarak oyuncu ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüyspor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 11:29
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezonu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!

Kanarya diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!

Sarı-lacivertlilerde kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!

Fenerbahçe'de bu isimlerden birisi de Serdar Dursun. Tecrübeli futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!

Fenerbahçe, devre arasında Fatih Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun'la yola devam etmeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!

32 yaşındaki golcü oyuncunun Gümrük'le olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun'un ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'la görüştüğü iddia edildi.

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