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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Menajeriyle görüşüldü...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de yönetim transfere yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde iç transferde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de yıldız ismin menajeri yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 09:37
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Menajeriyle görüşüldü...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Menajeriyle görüşüldü...

Sarı-lacivertlilerde mutlak hedef 3 puan. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularıyla yaptığı toplantıda kalan 4 haftada 12 puan istediğini iletti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Menajeriyle görüşüldü...

Fenerbahçe bu süreçte Konyaspor, Kayserispor, Galatasaray ve İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Menajeriyle görüşüldü...

Sarı-lacivertlilerde ayrıca transferde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeriyle bir araya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Menajeriyle görüşüldü...

Mert Hakan'ın menajeri, yeni sözleşme konusunu netleştirmek için Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Menajeriyle görüşüldü...

Ancak sarı- lacivertli kulüpteki seçim süreci nedeniyle olumlu bir yanıt verilmedi ve "Biraz bekleyin" denildi. Mert'in F.Bahçe macerası bitebilir.

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