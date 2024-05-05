TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Menajeriyle görüşüldü...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de yönetim transfere yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde iç transferde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de yıldız ismin menajeri yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 09:37
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Sarı-lacivertlilerde mutlak hedef 3 puan. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularıyla yaptığı toplantıda kalan 4 haftada 12 puan istediğini iletti.
Fenerbahçe bu süreçte Konyaspor, Kayserispor, Galatasaray ve İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca transferde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeriyle bir araya geldi.
Mert Hakan'ın menajeri, yeni sözleşme konusunu netleştirmek için Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Ancak sarı- lacivertli kulüpteki seçim süreci nedeniyle olumlu bir yanıt verilmedi ve "Biraz bekleyin" denildi. Mert'in F.Bahçe macerası bitebilir.
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