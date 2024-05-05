TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki

Yönetim de yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki İtalyan yıldız için kısa süre içinde resmi temaslar başlayacak.

35 MAÇTA OYNADI

Spinazzola, bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 24, Avrupa Ligi'nde 9 ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı.