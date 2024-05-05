TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yerine geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki
Ferdi Kadıoğlu ve Oosterwolde’yi iyi bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe, sol bek transferi için kolları sıvadı. Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan transferinde her konuda anlaşma sağlayan yönetim, o bölgeye bir takviye daha yapacak. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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En az 4 bölgeye takviye yapmak isteniyor. Bu mevkilerden biri de sol bek. Sebebi ise; Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifler.
6 yıldır Fenerbahçe formasını giyen yıldız oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.
Önemli talipleri olan 24 yaşındaki futbolcuya sezonun sona ermesinin ardından veda edilecek.
Jayden Oosterwolde de sergilediği performans 5 büyük ligdeki bazı takımların dikkatini çekti ve Hollandalı da gelen teklifler sonrasında yönetimden ayrılmak için izin istedi.
LEVENT MERCAN YEDEK OLACAK
Kadrosundaki 2 sol beki de kaybedecek olan Fenerbahçe yönetimi; bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.
İlk önce Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'la anlaşıldı. 23 yaşındaki oyuncu seneye sarı-lacivertli formayı giyecek.
SPINAZZOLA FENERBAHÇE'YE!
Ancak Levent'in önüne daha kaliteli bir isim koymak isteyen Fenerbahçe'ye Roma ile sözleşmesi bitecek olan Leonardo Spinazzola menajerler tarafından önerildi.
Yönetim de yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki İtalyan yıldız için kısa süre içinde resmi temaslar başlayacak.
35 MAÇTA OYNADI
Spinazzola, bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 24, Avrupa Ligi'nde 9 ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı.
2 bin 46 dakika sahada kalan 31 yaşındaki sol bek, 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
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