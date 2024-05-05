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İşte Luan Peres'in maç başı maliyeti!

Fenerbahçe formasını sadece 23 karşılaşmada giyen Luan Peres’in maç başına maliyeti 113 bin euro. Şimdiye kadar da sakatlıklardan dolayı 75 maç kaçırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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İşte Luan Peres'in maç başı maliyeti!

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Fenerbahçe'nin 2022'de Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luan Peres, sakatlıklardan başını kaldıramadı. İki sezonda Fenerbahçe formasını sadece 23 karşılaşmada giyebilen Brezilyalı oyuncu, sakatlıklar sebebiyle ise şu ana kadar tam 75 maç kaçırdı. Kalan haftalarda da oynayamayacak. Oynadığının 3 katından daha fazla karşılaşmada forma giyemeyen Peres'in maaşı ise bonuslar hariç 1.3 milyon euro. 2 sezonda 2.6 milyon euro net maaş alan Sambacı, maç başına 113 bin euro'dan fazla parayı cebine koydu. Peres'in sözleşmesi 2025'te bitiyor. Fenerbahçe ise oyuncunun menajerinden gelecek sezon için kulüp bulmasını istedi.

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