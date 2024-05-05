Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Hata istemiyorum

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, ardından taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenman bireysel çalışmalarla son buldu. Teknik direktör İsmail Kartal, idman sonrasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

"RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN"

Kartal'ın bu toplantıda, "Şampiyonluk yolunda ilk virajı kayıpsız geçtik. Sıra ikinci virajda... Konyaspor'u küçümsemeyin, hafife almayın, onlar da ligde kalmak için mücadele ediyor. Şampiyonluk yolunda en ufak bir kayba dahi tahammülüm yok. Şampiyon olmak için Konyaspor maçını kazanmalıyız. Sivas'ta yapılan hatanın tekrarını istemiyorum" dediği belirtildi. Fenerbahçe, son çalışmasını bugün yapacak ardından Konya'ya hareket edecek.