Haberler Fenerbahçe Jota 15 milyon euro

Jota 15 milyon euro

Vitoria Guimaraes forması giyen sol kanat Jota Silva'nın bonservisi belli oldu. Portekiz medyası, 24 yaşındaki futbolcu için Guimaraes'in 15 milyon euro istediği yazdı. Haberde; Fenerbahçe'nin yanı sıra Benfica'nın da oyuncuyu istediği bilgisi yer aldı. Portekizliler ayrıca, Jota'yı Fransa'dan ve İngiltere'den bazı kulüplerin de takip ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Jota 15 milyon euro
Vitoria Guimaraes forması giyen sol kanat Jota Silva'nın bonservisi belli oldu. Portekiz medyası, 24 yaşındaki futbolcu için Guimaraes'in 15 milyon euro istediği yazdı. Haberde; Fenerbahçe'nin yanı sıra Benfica'nın da oyuncuyu istediği bilgisi yer aldı. Portekizliler ayrıca, Jota'yı Fransa'dan ve İngiltere'den bazı kulüplerin de takip ettiğini duyurdu.
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