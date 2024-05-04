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Jota 15 milyon euro
Vitoria Guimaraes forması giyen sol kanat Jota Silva'nın bonservisi belli oldu. Portekiz medyası, 24 yaşındaki futbolcu için Guimaraes'in 15 milyon euro istediği yazdı. Haberde; Fenerbahçe'nin yanı sıra Benfica'nın da oyuncuyu istediği bilgisi yer aldı. Portekizliler ayrıca, Jota'yı Fransa'dan ve İngiltere'den bazı kulüplerin de takip ettiğini duyurdu.
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