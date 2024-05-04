Haberler Fenerbahçe İrfan düellosu

İrfan düellosu

28 yaşındaki oyuncuya Newcastle’ın yanı sıra İspanya’dan da 4 talip var. Fenerbahçe, İrfan için 20 milyon euro bonservis beklentisi içinde

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İrfan düellosu

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'la birlikte kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; İngiliz ekibi Newcastle United'ın yanı sıra La Liga'dan da 28 yaşındaki oyuncuyu isteyen 4 kulüp var. Bunların biri gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sevilla...

BİR YILI VAR

Diğer kulüpler ise; Real Betis, A.Bilbao ve Villarreal... 5 kulübün de Fenerbahçe'yle kısa süre içinde irtibata geçip resmi teklif yapması bekleniyor. Estadio Deportivo'nun haberinde; "Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmışken oyuncuyu iyi bir fiyata satmak istiyor" ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertli kulübün ise sözleşmesi 2025'te bitecek olan İrfan Can için 20 milyon euro bonservis bekletisi var.

Cimbom'dan sağ beke Scout transferi!
G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor
DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile 16 yıllık eşi aşka geldi! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısının güzel eşi...
FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı: Garson çözüldü! Operasyonlar başladı I 27 şüpheli yakalandı
İrfan Can paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede
Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den İngiltere çıkarması!
İrfan Can paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiliz anahtarı İngiliz anahtarı 00:43
Sırada kupa var Sırada kupa var 00:41
Taraftarlar ilgi göstermedi Taraftarlar ilgi göstermedi 00:40
VAR’dan iki önemli karar VAR’dan iki önemli karar 00:39
Beş adet yarım gol! Beş adet yarım gol! 00:38
G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor 00:34
Daha Eski
Jasikevicius 5’inci maç için umutlu konuştu! Jasikevicius 5’inci maç için umutlu konuştu! 00:28
F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! 00:09
F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! 00:09
Beşiktaş son dakikada güldü! Beşiktaş son dakikada güldü! 00:09
VAR uyardı Beşiktaş'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon VAR uyardı Beşiktaş'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 00:09
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! 00:09