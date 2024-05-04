İrfan düellosu

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'la birlikte kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; İngiliz ekibi Newcastle United'ın yanı sıra La Liga'dan da 28 yaşındaki oyuncuyu isteyen 4 kulüp var. Bunların biri gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sevilla...

BİR YILI VAR

Diğer kulüpler ise; Real Betis, A.Bilbao ve Villarreal... 5 kulübün de Fenerbahçe'yle kısa süre içinde irtibata geçip resmi teklif yapması bekleniyor. Estadio Deportivo'nun haberinde; "Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmışken oyuncuyu iyi bir fiyata satmak istiyor" ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertli kulübün ise sözleşmesi 2025'te bitecek olan İrfan Can için 20 milyon euro bonservis bekletisi var.