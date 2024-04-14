Fenerbahçe Alagöz - Villeneuve d'Asvq LM CANLI izle! EuroLeague final maçı

FIBA Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe Alagöz, Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM ile karşı karşıya geliyor.

Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya ekibi ZVVZ USK Praha'yı 84-78 mağlup ederek finale yükselen ilk ekip oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Fenerbahçe ile mücadele etti. Çekişmeli geçen mücadele sonunda ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup eden sarı-lacivertiler, adını finale yazdıran ikinci ekip oldu. Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste 3. kez final oynamaya hak kazandı.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, final maçında Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM karşısında galibiyet arıyor.

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