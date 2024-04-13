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Fenerbahçe'de büyük kriz! Kötü haberler üst üste

Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlık haberleri kritik maçlar öncesinde can sıkıyor. Sarı-lacivertliler, Olympiakos deplasmanında Jayden Oosterwolde şokunu yaşarken, ağrıları olan Becao da maçı tamamlayamadı. Öte yandan Cengiz Ünder, Batshuayi, Mert Hakan, Djiku ve Batshuayi'nin sıkıntıları var. Gözler kulüp doktoru ve idman metotlarına çevrildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de büyük kriz! Kötü haberler üst üste

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a Pire'de 3-2 yenilmesine rağmen tur umutlarını Kadıköy'e taşıyan Fenerbahçe'de sakatlık krizi yaşanıyor. Takvim'in haberine göre; Son dönemde sürekli kilit oyuncularını sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde kötü haberlere yenileri ekleniyor.

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Olympiakos önünde Jayden Oosterwolde'yi kaybeden Fenerbahçe'de Becao da maçı tamamlayamadı. 90 dakika içinde 2-3 kez tedavi görmek zorunda kalan Osayi Samuel ise maçı zorlukla bitirebildi.

Ayrıca Cengiz, Batshuayi, Mert Hakan, Djiku ve Batshuayi'nin de sıkıntıları devam ediyor. Bu futbolcuların Karagümrük maçında forma giyip giyemeyecekleri belirsizliğini koruyor. Süper Lig ve Avrupa'da oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde ortaya çıkan bu tablo herkesin canını sıkıyor. Birçok sakatlığın darbeye bağlı olmaması nedeniyle tüm gözler kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve idman metotlarına çevrilmiş durumda.

KARTAL "ŞANSSIZLIK" DİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal her ne kadar yaşanan sakatlıkları şanssızlığa bağlasa da üst üste benzer nitelikte sorunların ortaya çıkması, "Bu işte bir gariplik var" şeklinde yorumlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin de yaşanan bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve kalan bölümde sakatlıkların en aza indirilmesi için ekstra çaba gösterileceği öğrenildi.

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