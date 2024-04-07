Ali Koç bildiğini okuyor

Fenerbahçe, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kongrede üyelerinden aldığı yetki sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'na "Süper Kupa'nın tarihini değiştirin ya da yabancı hakem atayın aksi durumda maça U19 takımıyla çıkacağız" mesajını gönderdi. TFF bunu kabul etmedi. Fenerbahçe de bunun üzerine bugünkü maça U19 takımıyla çıkmaya karar verdi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin bu kararına camiadan ve eski başkanlardan tepki geldi.

ÇAĞRILARA YANIT YOK

Eskı başkan Aziz Yıldırım, "Kupayı Galatasaray'a bırakmayın" çağrısı yaptı. Camianın ileri gelenleri de yönetime 'A Takımla maça çıkın' diyerek seslendi ancak Ali Koç geri adım atmadı. Verdiği karardan geri dönmeyen ve bildiğini okuyan başkan Ali Koç, bugün U19 takımını Şanlıurfa'ya gönderecek. Eksik oyuncuyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, ilk 5 dakika içinde ise sahadan çekilecek. Teknik direktör İsmail Kartal da bugün takımın başında olmayacak.

KOÇ'A GÜVEN AZALDI

2 Nisan'daki genel kurul sonrasında Fenerbahçe camiasında başkan Ali Koç'a olan güven azaldı. Bunun sebebi de kongrede 'ligden çekilme'nin oylanmaması oldu. Kongre sonrasında 'Ali Koç aday olursa oy veririm diyenlerin oranı %71.2'den %58.6'ya geriledi. 'Aziz Yıldırım'a ihtiyaç var' diyenlerin oranı ise; %41.3'ten %66.7'ye yükseldi.