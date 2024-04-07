18.15’te Urfa’da

Son anda bir karar değişikliği olmaması halinde Fenerbahçe, bugün 16.30'da İstanbul'dan kalkacak uçakla yaklaşık 18.15 dolaylarında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapacak. Kafilede yönetim kurulundan isimlerin de yer alması bekleniyor.

KULÜBEDE GÖLE OLACAK

Fenerbahçe'de bugün takımın başında İsmail Kartal değil, Zeki Murat Göle olacak. Bunun sebebi de akademi antrenörlerinin 'A Takım' sözleşmesi olmaması... Zeki Murat Göle daha önce Fenerbahçe'nin başında 2 maça çıkmış, bu karşılaşmaların birinden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, birini ise kaybetmişti.