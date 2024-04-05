TFF: 7 Nisan’da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'yla ilgili açıklama yaptı. Maçın iki kulüple de istişare edilerek 7 Nisan'da yapılma kararı çıktığını belirten TFF, tarihte değişikliğe gitmedi. Yapılan açıklamada, "21 Şubat 2024 tarihinde de resmen duyurduğumuz, 24 Mart 2024 tarihinde de kamuoyunda oluşturulmaya başlatılan soru işaretlerini gidermek için tekrar ilan edildiği üzere 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

F.BAHÇE, K.GÜMRÜK MAÇINI REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'un 7 Nisan'daki Yunanistan Süper Ligi maçının ertelenmediğini belirten TFF, "Olympiakos'un F.Bahçe ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan 2024 tarihindeki maçı ertelenmiştir. TFF de F.Bahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı iki maçın arasına denk gelen 14 Nisan'da Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın ileri bir tarihe ertelenmesi teklif edilmiş; Fenerbahçe ise TFF'nin bu teklifini kabul etmemiştir" ifadelerini kullandı.

23 MAYIS İSTEĞİ UYGUN BULUNMADI

Sarı-lacivertli ekibin erteleme talebiyle ilgili, "F.Bahçe'nin, Turkcell Süper Kupa maçı 23 Mayıs 2024 tarihinde, yabancı hakemlerin yönetiminde oynanmaz ise maça A Takımımız ile çıkmayacağız." ifadelerini içeren yazılı başvurusu ise A Millî Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı göz önünde bulundurularak kabul edilmemiş ve maça MHK kadrosundan hakem ataması yapılmıştır" açıklaması yapıldı.