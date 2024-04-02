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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Adana Demirspor maçı öncesi 9 isim ceza sınırında!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımda 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 09:55
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Adana Demirspor maçı öncesi 9 isim ceza sınırında!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Adana Demirspor maçı öncesi 9 isim ceza sınırında!

Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Adana Demirspor maçı öncesi 9 isim ceza sınırında!

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Adana Demirspor maçı öncesi 9 isim ceza sınırında!

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Adana Demirspor maçı öncesi 9 isim ceza sınırında!

Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Adana Demirspor maçı öncesi 9 isim ceza sınırında!

Sınırda 9 isim

Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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