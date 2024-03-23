Hayatımızdan endişe duyduk

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, İngiliz SKY Sport'a Trabzonspor maçı sonrasında yaşananları anlattı: "İkinci yarıda taraftarlar su şişeleri, bozuk paralar ve sis bombaları atmaya başladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, sahanın ortasında galibiyeti kutladık. Bir taraftarın sahaya girdiğini gördük ve birkaç saniye içinde görevliler tamamen bu alana gelene kadar birkaç taraftar daha sahaya girdi. Yüzlerce insan bize geliyordu ve saha tamamen işgal edilmişti.

DEHŞET İÇİNDEYDİK

Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu. Takım arkadaşım Livakovic ve diğer bazılarının aksine, darbe almadığım için şanslıydım. Soyunma odasına geldiğimizde hala olanlardan dolayı şok ve dehşet içindeydik."