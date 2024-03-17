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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o isme özel görev!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Maçla ilgili taktiklerini hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, o isme özel bir görev verdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 08:36
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o isme özel görev!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o isme özel görev!

Ligde bu sezon ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler, hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o isme özel görev!

Teknik direktör İsmail Kartal da tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o isme özel görev!

Son haftalarda çok da etkili olamayan ve derbide de kulübeye çekilmesi planlanan Polonyalı futbolcu Szymanski, Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının ardından yeniden ilk 11'e dönüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o isme özel görev!

Sabah'ta yer alan habere göre İsmail Kartal, oyuncusuyla özel olarak konuşurken Dzeko'nun boşalttığı alanlarda oyuncusunu görmek istediğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o isme özel görev!

Öz güven vurgusu yapan deneyimli çalıştırıcı, oyuncusundan daha fazla kaleyi denemesini ve şutlar da çekmesini istedi.

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