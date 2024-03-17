FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o isme özel görev!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Maçla ilgili taktiklerini hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, o isme özel bir görev verdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Son haftalarda çok da etkili olamayan ve derbide de kulübeye çekilmesi planlanan Polonyalı futbolcu Szymanski, Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının ardından yeniden ilk 11'e dönüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre İsmail Kartal, oyuncusuyla özel olarak konuşurken Dzeko'nun boşalttığı alanlarda oyuncusunu görmek istediğini söyledi.
Öz güven vurgusu yapan deneyimli çalıştırıcı, oyuncusundan daha fazla kaleyi denemesini ve şutlar da çekmesini istedi.
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