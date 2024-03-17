Yunan basını, F.Bahçe- Olympiakos eşleşmesini "ateşli düello" olarak yorumladı. Haberde; iki takımın taraftarlarının futbol tutkusuna vurgu yapılırken, Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Leonardo Bonucci gibi dünya çapında yıldız isimler bulunduğu belirtildi, kırmızı-beyazlıların bu yıldız isimlere dikkat etmesi gerektiğinin altı çizildi.

POTADA DA RAKİPLER

Olympıakos'un zor bir kura çektiği görüşünde birleşen Yunan medyası, Konferans Ligi'ndeki bu maçtan bir gün sonra Fenerbahçe Beko ile Olympiakos'un basketbolda da kozlarını paylaşacağını yazdı. Bu iki karşılaşma için ise "24 saat içinde iki tane Yunan- Türk düellosu yaşanacak" ifadeleri kullanıldı.