Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta 3-0 kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda mutlak galibiyet arayacak ve çeyrek final için sahada yer alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 07:20 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 07:40
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Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'i ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Belçika ekibi karşısında galibiyet arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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