Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

Fenerbahçe'de İsmail Kartal Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve Mert Hakan Yandaş basın toplantısında konuşuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 17:04 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 17:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Kartal Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk edecek.

Kanarya ilk maçtan 3-0'lık skorla avantajlı bir şekilde galip ayrılmıştı. İsmail Kartal'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

İlk maçla ilgili yorumum, çok iyi bir sisteme karşı 3-0 galip ayrıldık.

MERT HAKAN: AYNI İŞTAHLA OYNAYIP KAZANACAĞIZ

İlk maçta 3-0'lık sonucu biz de beklemiyorduk ama takımımız çok özverili bir performans sergiledi. Rövanş maçında da aynı disiplin, iştah ve plana sadık kalarak sahaya çıkıp turu atlamak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum.

"YAPTIĞIM GOL SEVİNCİ BANA ÖZGÜ"

Gol atmanın coşkusu bambaşka. Ben tamamen oyuna odaklı kalmak istiyorum. Kendi kulübemize kadar sevincimi yaptım. Bu bana ait bir sevinç. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi kura tarihi!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mardin mitinginde önemli açıklamalar
Köhn'den flaş F.Bahçe sözleri!
Boey sınıfta kaldı! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Süper Kupa açıklaması!
F.Bahçe'den G.Saray'a yaylım ateşi!
TIP BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ 2024 | 💉Doktora, hemşireye, sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı mesajları
SOĞAN DOLMASI TARİFİ | Soğan Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
ŞOK KATALOG RAMAZAN FIRSATI | 13-19 Mart ŞOK indirimli ürünler listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! 16:21
Köhn'den flaş F.Bahçe sözleri! Köhn'den flaş F.Bahçe sözleri! 15:28
Destan için Altınordu beklemeye geçti! Destan için Altınordu beklemeye geçti! 14:21
Fransa'dan skandal bir karar! Oruç tutanlar... Fransa'dan skandal bir karar! Oruç tutanlar... 14:09
Galatasaray'dan acı haber! Galatasaray'dan acı haber! 14:01
F.Bahçe'den G.Saray'a yaylım ateşi! F.Bahçe'den G.Saray'a yaylım ateşi! 13:52
Daha Eski
Kenan Yıldız öyle bir değere bindi ki... Kenan Yıldız öyle bir değere bindi ki... 13:42
Boey sınıfta kaldı! Transfer... Boey sınıfta kaldı! Transfer... 13:37
G.Saray'ın en istikrarlısı Barış Alper! G.Saray'ın en istikrarlısı Barış Alper! 13:31
FIFA'dan Antalyapor'a flaş ceza! FIFA'dan Antalyapor'a flaş ceza! 13:17
Başkan açıkladı: Oyuncularım şike yapıyor... Başkan açıkladı: Oyuncularım şike yapıyor... 13:13
Altınordu'da gözler Enis Destan'da! Altınordu'da gözler Enis Destan'da! 12:36