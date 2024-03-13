Fenerbahçe'de İsmail Kartal Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk edecek.

Kanarya ilk maçtan 3-0'lık skorla avantajlı bir şekilde galip ayrılmıştı. İsmail Kartal'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

İlk maçla ilgili yorumum, çok iyi bir sisteme karşı 3-0 galip ayrıldık.

MERT HAKAN: AYNI İŞTAHLA OYNAYIP KAZANACAĞIZ

İlk maçta 3-0'lık sonucu biz de beklemiyorduk ama takımımız çok özverili bir performans sergiledi. Rövanş maçında da aynı disiplin, iştah ve plana sadık kalarak sahaya çıkıp turu atlamak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum.

"YAPTIĞIM GOL SEVİNCİ BANA ÖZGÜ"

Gol atmanın coşkusu bambaşka. Ben tamamen oyuna odaklı kalmak istiyorum. Kendi kulübemize kadar sevincimi yaptım. Bu bana ait bir sevinç. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim