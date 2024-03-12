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Batsman zirveye koşuyor

Harry Kane ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri geride bırakan Batshuayi, Avrupa’da dakika / gol istatistiğinde 2. sırada yer aldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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Batsman zirveye koşuyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi, Avrupa'da dakika / gol istatistiğinde 2. sırada yer aldı. Belçikalı golcü, Harry Kane ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri geride bırakmayı başardı. Listenin zirvesinde Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy bulunuyor. 27 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon çıktığı 21 maçta 23 gol kaydetti. Gineli oyuncu, 69 dakikada 1 gol atarak dakika/gol bazında Avrupa'nın en iyi istatistiğine sahip oldu.

Belçikalı oyuncu, bu sezon 34 maçta 20 gol, 3 asistle oynadı. Batshuayi, 71 dakikada 1 gol atarak Mbappe ve Kane gibi yıldız isimleri geride bıraktı. Batshuayi, geçtiğimiz günlerde Mbappe ve Haaland ile ilgili konuşarak, " Kane ve Haaland'dan daha iyi rakamlarım mı var! Vay, etkileyici! Bunu bilmiyordum. Bravo, Michy! Çalışmalarımın karşılığını alıyorum, bu da ispatı" ifadelerini kullanmıştı.

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