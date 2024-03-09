Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde başka takıma kiralık olarak gönderilen o futbolcu büyük bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 11:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır süren Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine mutlaka son vermek istiyor. Kanarya diğer yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda sezon öncesi ve ara transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

Yapılan transferler Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi görürken takıma katılan futbolcuların pek çoğu gösterdikleri performansla Kanarya'nın zirve yarışında önemli rol oynuyorlar.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan devre arası transfer döneminde pek çok oyuncuyla da yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

Kanarya'dan başka takıma kiralık olan gönderilen o futbolcu ise sarı-lacivertli camiada büyük pişmanlığa neden oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

Miguel Crespo devre arasında Fenerbahçe'den, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'nun kiralık olarak yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

27 yaşındaki merkez orta saha yeni takımına çabuk uyum sağladı. Portekizli orta saha oyuncusu, yeni takımında şubat ayının oyuncusu seçildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

İspanyol ekibiyle 5 maçta forma giyen Miguel Crespo, gol ve asist katkısı üretemedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu o pozisyonlara noktayı koydu! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Bahattin Şimşek'in kararları çok konuşulmuştu...
Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Fred varsa sıkıntı yok!
O isme büyük övgü! "İşini çok iyi yapıyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman?
Fred varsa sıkıntı yok!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MART 2024 | Ay Balık burcuna geçiyor! 👊Kavgadan uzak durun
AFAD, Kandilli son depremler listesi (9 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? 12:50
Liverpool - Manchester City maçı ne zaman? Liverpool - Manchester City maçı ne zaman? 12:40
West Ham United - Burnley maçı ne zaman? West Ham United - Burnley maçı ne zaman? 12:37
Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:34
Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman? Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman? 12:30
Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman? 12:15
Daha Eski
Şanlıurfaspor - Göztepe maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Göztepe maçı ne zaman? 12:12
Keçiörengücü - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - BB Erzurumspor maçı ne zaman? 12:07
Altay - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Altay - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 12:02
Arat: İsmini vermek istemediğimiz oyuncumuz... Arat: İsmini vermek istemediğimiz oyuncumuz... 11:56
F.Bahçe'den gönderilmişti! Ayın oyuncusu oldu F.Bahçe'den gönderilmişti! Ayın oyuncusu oldu 11:39
Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş'ın borcu açıklandı! 11:38