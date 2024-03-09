TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılan o futbolcu gittiği yerde ayın futbolcusu seçildi!

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır süren Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine mutlaka son vermek istiyor. Kanarya diğer yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda sezon öncesi ve ara transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Yapılan transferler Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi görürken takıma katılan futbolcuların pek çoğu gösterdikleri performansla Kanarya'nın zirve yarışında önemli rol oynuyorlar. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan devre arası transfer döneminde pek çok oyuncuyla da yollar ayrıldı. Kanarya'dan başka takıma kiralık olan gönderilen o futbolcu ise sarı-lacivertli camiada büyük pişmanlığa neden oldu. Miguel Crespo devre arasında Fenerbahçe'den, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'nun kiralık olarak yolunu tutmuştu. 27 yaşındaki merkez orta saha yeni takımına çabuk uyum sağladı. Portekizli orta saha oyuncusu, yeni takımında şubat ayının oyuncusu seçildi. İspanyol ekibiyle 5 maçta forma giyen Miguel Crespo, gol ve asist katkısı üretemedi.