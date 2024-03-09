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Fenerbahçe - Pendikspor maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Fenerbahçe için zirveyi, Pendikspor için düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele merakla bekleniyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 12:50
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Fenerbahçe - Pendikspor maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Pendikspor maçı 10 Mart Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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