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Türk’ün kalbi senle atar!

Fenerbahçe kulübü, 3-0’lık galibiyetin ardından “Türk’ün kalbi senle atar! Yaşa Fenerbahçe” paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Türk’ün kalbi senle atar!

Fenerbahçe'nin Belçika deplasmanında aldığı 3-0'lık muhteşem galibiyet büyük coşkuyla kutlandı. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından takımlarını destekleyici binlerce mesaj atarken, F.Bahçe Kulübü de resmi hesabından "Türk'ün kalbi senle atar! Yaşa Fenerbahçe" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımın hemen ardından "Hayat kısa, Oosterwolde depara kalkıyor" diyerek Hollandalı yıldızın kendi yarı sahasından topu olarak yaptığı inanılmaz koşuyu, penaltıdan golünü atan Tadic'i de ressamların kullandığı 'palet' emojisiyle paylaştılar. Son olarak sevinç resimleri "Her şeyimsin sen!" diyerek paylaşıldı.

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