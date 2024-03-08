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Çağlar da sakatlandı

Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın 32. dakikasında kendini yere bıraktı. Yıldız ismin yerine Ferdi oyuna girdi. Çağlar’ın durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Çağlar da sakatlandı

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçında Çağlar Söyüncü şokunu yaşadı... Karşılaşmaya 11'de başlayan ve harika bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki yıldız, mücadelenin 32. dakikasında kendisini yere bıraktı. Sağlık heyeti Çağlar'a müdahale etse de milli futbolcu oyuna devam edemedi. Adalesini tutarak sahayı terk eden Çağlar Söyüncü'nün yerine 35. dakikada Ferdi Kadıoğlu girdi. Çağlar, aynı zamanda 20. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golün asisti yapan isimdi. Ferdi'nin oyuna dahil olmasıyla Oosterwolde stopere geçti. Çağlar'ın durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak. Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun da sakatlığı var.

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