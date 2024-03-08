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Belçika'da Fener alayı

Michy Batshuayi, 20'de perdeyi açtı. 84'te Oosterwolde, muhteşem bir gole imza attı. Karşılaşmada son sözü 90+4'te penaltıdan Dusan Tadic söyledi. Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i deplasmanda 3 farkla devirdi. Tur için büyük avantaj yakaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Belçika'da Fener alayı

F.Bahçe, Belçika'da şov yaptı... Bu sezon Liverpool'u kendi evinde deviren, bir önceki turda Frankfurt'u turnuvanın dışına iten Union Saint-Gilloise'e sarılacivertliler, Konferans Ligi Son 16 Turu'nda adeta futbol dersi verdi. Belçika ekibinin hızlı oyununu dahiyane bir planla etkisiz hale getiren F.Bahçe, önce Union'u durdurdu ardından da duran toptan attığı golle vurdu. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde ülkesinde sahne alan Batshuayi ağları havalandırdı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

KAPI ARDINA KADAR ARALANDI

Union, sağlı sollu ataklarla kalemize gelmeye çalışsa da savunmada hata yapmayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibine pozisyon dahi vermedi. Belçika ekibinin beraberlik için yüklendiği anda ise Jayden Oosterwolde sahneye çıktı. Edin Dzeko'dan aldığı topu metrelerce süren yıldız oyuncu, meşin yuıvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi. 90+4'te Tadic, penaltıdan attığı golle maçın skorunu ilan etti. F.Bahçe, bu sonuçla çeyrek final kapısını ardına kadar araladı.

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