Batsman: Keyifli olacak

Kanarya'nın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi de basın toplantısında konuştu. Kendi vatandaşlarının karşısında sahaya çıkmaya hazırlanan Batsuhayi, rakiplerini hafife almamaları gerektiğini belirtti. Karmaşık bir maç olacağını belirten Batshuayi, "İyi bir rakiple oynayacağız. Hiçbir şekilde hafife almamamız gereken bir rakip ve bunun bilincindeyiz. Benim açımdan burada olmak büyük bir keyif ve mutluluk. Arkadaşlarım, ailem yarın maçta olacak. Dolayısıyla böyle bir ambiyansta maç oynayacak olmak benim için büyük bir keyif olacak. Büyüdüğüm yer burası, benim için özel. İyi bir performans ortaya koymak istiyorum." dedi. Gilloise kalecisi Anthony Moris'in küçüklükten takım arkadaşı olduğunu aktaran Batshuayi, "Onunla karşılaşacak olmak benim için keyifli olacak. Yarın hakem düdüğüyle elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.